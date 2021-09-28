Защитник «Донбасса» не будет играть в УХЛ, пока из лиги не исключат форварда «Кременчука», показавшего расистский жест
16:18
Защитник «Донбасса» Джален Смерек опубликовал заявление в Instagram по итогам инцидента с форвардом «Кременчука» Андреем Денискиным.
Денискин был удален до конца матча Украинской хоккейной лиги за расистский жест в адрес Смерека. На 36-й минуте матча он изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.
Защитник «Донбасса» Джейлен Смерек, попавший в центр скандала, решил выставить ультиматум. Он берет бессрочный отпуск и отказывается играть в УХЛ, пока лига не дисквалифицирует форварда ХК «Кременчук».
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