Защитник «Бобруйска» забросил из своей зоны. Видео

Защитник «Бобруйска» Антон Медведев в матче чемпионата Белоруссии против «Витебска» (4:5 Б) забросил из своей зоны. Это произошло при счете 4:3.

?Серия буллитов получилась невероятно упорной: соперникам понадобилось исполнить 16 бросков для выявления победителя.