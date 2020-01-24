Защитник «Бобруйска» забросил из своей зоны. Видео
15:10
Защитник «Бобруйска» Антон Медведев в матче чемпионата Белоруссии против «Витебска» (4:5 Б) забросил из своей зоны. Это произошло при счете 4:3.
?Серия буллитов получилась невероятно упорной: соперникам понадобилось исполнить 16 бросков для выявления победителя.
?Ничего необычного, просто защитник «Бобруйска» Антон Медведев забрасывает из своей зоны.— Хоккей Беларуси (@hockey_bel) January 24, 2020
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