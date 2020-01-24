Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Защитник «Бобруйска» забросил из своей зоны. Видео

15:10

Защитник «Бобруйска» Антон Медведев в матче чемпионата Белоруссии против «Витебска» (4:5 Б) забросил из своей зоны. Это произошло при счете 4:3.

?Серия буллитов получилась невероятно упорной: соперникам понадобилось исполнить 16 бросков для выявления победителя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир