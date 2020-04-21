Заболевший коронавирусом игрок команды Лукашенко мог контактировать с президентом только во время матча

Бывший форвард сборной Белоруссии Дмитрий Мелешко, игрок команды президента страны Александра Лукашенко ответил на вопрос, как он заразился коронавирусом.

Бывший форвард сборной Белоруссии Дмитрий Мелешко, игрок команды президента страны Александра Лукашенко, рассказал, как он заразился коронавирусом.

— Самочувствие нормальное, стабильное, — цитирует хоккеиста «Радыё Свабода». — Я к этому отношусь спокойно. Но поднялся такой ажиотаж... Звонят журналисты, не спрашивают про мое здоровье, не хотят пожелать мне хорошего самочувствия, а их интересует некая информация, чтобы что-то написать то просто даже не по-человечески. Им просто хотелось какой-то «горячей» новости. Играл ли я с Александром Лукашенко? Была игра, и все, больше контактов у нас не было. В субботу я играл. Не знаю, когда я заболел.

Ранее команда президента стала победителем любительского хоккейного турнира в Минске.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 530 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 174 726 человек, выздоровело — 667 624.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.