«Юность» обыграла «Шахтер» и вышла вперед в финальной серии чемпионата Белоруссии

В третьем матче финальной серии чемпионата Белоруссии (Кубка президента) по хоккею минская «Юность» в овертайме на выезде обыграла солигорский «Шахтер» — 2:1 ОТ. Минчане повели в серии с аналогичным счетом.

В составе победителей дубль сделал Михаил Стефанович. У хозяев забил Роман Достанко. Следующий матч состоится завтра, хозяином также будет «Шахтер».

Чемпионат Белоруссии по хоккею — единственный хоккейный турнир, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Белоруссии. Кубок президента

Финал

«Шахтер» (Солигорск) — «Юность» (Минск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: 1:0 — Достанко (Камбович, Крикуненко, 18.12). 1:1 — Стефанович (Бокун, Дроздов, 32.22). 1:2 — Стефанович (Дрозд, Дроздов, 63.23).

Нереализованный буллит: Дроздов («Юность», 53.20).

Счет в серии — 1-2.