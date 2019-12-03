Юниорская сборная России начала подготовку к Турниру четырех наций

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) начала в Новогорске подготовку к ежегодному международному Турниру четырех наций. Турнир пройдет с 13 по 15 декабря, в Казани, сообщает официальный сайт ФХР.

Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 28 хоккеистов:

Вратари: Валерий Бринкман (СКА), Павел Гришин («Югра»), Павел Канаев («Спартак»).

Защитники: Михаил Березовский, Владимир Грудинин (оба — ЦСКА), Никита Димитров (СКА), Глеб Иванов, Павел Минтюков (оба — «Динамо»), Владислав Лукашевич («Локомотив»), Руслан Садретдинов («Лада»), Николай Сафронов («Трактор»), Матвей Ромакер («Авангард»), Василий Шумилов («Салават Юлаев»).

Нападающие: Владимир Билан, Дмитрий Назаров, Илья Назаров (все — «Локомотив»), Никита Бледнов («Сибирь»), Всеволод Гайдамак («Спартак» Санкт-Петербург), Евгений Горфиняк, Прохор Полтапов (оба — ЦСКА), Никита Гребенкин («Металлург»), Захар Зиминов («Динамо» Санкт-Петербург), Илья Иванцов (СКА), Даниил Лазутин, Никита Чибриков (оба — «Динамо»), Иван Меховов («Ак Барс»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Федор Свечков («Лада»).

Турнир четырех наций U17 состоит из четырех этапов, которые проходят в России и странах Европы в течение хоккейного сезона. В нынешнем сезоне российский этап турнира пройдет в Казани. Помимо России, в турнире примут участие юниорские сборные США, Швейцарии и Словакии.