Юкка Ялонен: «Возможно, сборная России хочет отомстить Финляндии за поражение на ЧМ-2019»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о подготовке к матчу Кубка Карьяла против команды России.

— Начинать новый сезон — это всегда отличное, самое позитивное чувство, — цитирует Ялонена РИА Новости. — Сегодня нашу команду будут чествовать за победу на чемпионате мира, так что это особенный вечер для нас, очень важный момент.

Сложно сказать, заведет ли это дополнительно сборную России, они всегда мотивированы в матчах против нас. Да, возможно, они хотят отомстить за поражение в Братиславе. По именам команда у нас сильнее, чем на чемпионате мира в мае, но это только имена. Посмотрим, как мы будем играть.

Матч между Россией и Финляндией пройдет в Хельсинки 7 ноября и начнется в 19:30 мск.

В полуфинале чемпионата мира финны обыграли россиян (1:0) и стали победителями турнира, обыграв Канаду (3:1).