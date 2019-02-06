Йонссон и Шатан будут введены в зал славы ИИХФ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) огласила имена игроков, который в 2019 году будут введены в Зал славы организации.

Членом Зала славы станет бывший форвард сборной Швеции Йорген Йонссон. Он дважды стал олимпийским чемпионом, пять раз стал чемпионом Швеции. Выступал за "Регле" и Ферьестад, в НХЛ защищал цвета "Айлендерс" и "Анахайма".

Также в Зал славы попадет чемпион мира-2002 в составе сборной Словакии Мирослав Шатан. Также он выиграл Кубок Стэнли в 2009 году с "Питтсбургом", дважды стал чемпионом Словакии. В НХЛ играл за "Баффало", "Айлендерс", "Питтсбург" и "Бостон".

Также приз Ричарда "Биби" Торриани за выдающуюся карьеру в нетоповых хоккейных странах получит болгарин Константин Михайлов.