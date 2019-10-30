Яшкин, Нестрашил и братья Зогорна в составе сборной Чехии на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной Чехии на этап Еврохоккейтура «Кубок Карьяла». Об этом сообщает Федерация хоккея Чехии. Восемь игроков выступают в клубах КХЛ.

Состав сборной Чехии.

Вратари: Марек Лангхамер («Амур», КХЛ), Роман Вилл («Регле», Швеция)

Защитники: Милан Дудера, Давид Мусил, Владимир Рот («Оцеларжи», Чехия), Якуб Галвас («Юкурит», Финляндия), Якуб Ержабек («Витязь», КХЛ), Ян Коштялек («Спарта», Чехия), Якуб Крейчик («Кярпят», Финляндия), Михал Моравчик («Шкода», Чехия), Филип Пирохта («Комета», Чехия), Андрей Шустр («Куньлунь», КХЛ).

Нападающие: Ондржей Беранек, Томаш Рахунек («Энергия», Чехия), Томаш Филиппи («Либерец», Чехия), Дмитрий Яшкин («Динамо», КХЛ), Ян Коварж («Цуг», Швейцария), Андрей Нестрашил («Металлург», КХЛ), Радован Павлик («Маунтфилд», Чехия), Давид Томашек, Михал Ржепик («Спарта», Чехия), Лукаш Седлак («Трактор», КХЛ), Михал Коваржчик, Матей Странски («Оцеларжи», Чехия), Гинек Зогорна, Томаш Зогорна («Амур», КХЛ), Радим Зогорна («Млада Болеслав», Чехия).