Яромир Ягр: "Рад вернуться на лед, давно хотел побороться с соперниками"

Известный нападающий "Кладно" Яромир Ягр поделился впечатлениями от возвращения в игру после годичного перерыва из-за травмы головы.

- Очень рад вернуться на лед, нравится возвращение на площадку. Даже в моем возрасте надоедает просто тренироваться. Давно хотел побороться с соперниками, - приводит слова Ягра Isport.cz.

47-летний Ягр вернулся на лед, спустя год. В матче с "Гавировым" (2:0) он провел на площадке 17 минут. За это время форвард не сумел набрать баллов за результативность, зато нанес один бросок в створ ворот и закончил игру с нулевым показателем полезности.

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