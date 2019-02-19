21:05 | Хоккей — Европа

Яромир Ягр: "Рад вернуться на лед, давно хотел побороться с соперниками"

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Известный нападающий "Кладно" Яромир Ягр поделился впечатлениями от возвращения в игру после годичного перерыва из-за травмы головы. 

- Очень рад вернуться на лед, нравится возвращение на площадку. Даже в моем возрасте надоедает просто тренироваться. Давно хотел побороться с соперниками, - приводит слова Ягра Isport.cz. 

47-летний Ягр вернулся на лед, спустя год. В матче с "Гавировым" (2:0) он провел на площадке 17 минут. За это время форвард не сумел набрать баллов за результативность, зато нанес один бросок в створ ворот и закончил игру с нулевым показателем полезности. 

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