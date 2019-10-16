Яромир Ягр и брутальное фото. Хотите так выглядеть в 47?

Форвард чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр опубликовал новую фотографию в Instagram. В подписи к фото он уточнил, что на фото процесс съемки видеоклипа.

47-летний чех ранее выступал за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Калгари» и «Авангард». Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии.