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Яромир Ягр и брутальное фото. Хотите так выглядеть в 47?

13:30
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Форвард чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр опубликовал новую фотографию в Instagram. В подписи к фото он уточнил, что на фото процесс съемки видеоклипа.

47-летний чех ранее выступал за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Калгари» и «Авангард». Двукратный победитель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии.

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