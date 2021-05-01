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Яковлев рассказал о настрое сборной России на матч Еврочелленджа против Швейцарии

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Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (1:3).

«Мы знали перед игрой, что это очень хороший соперник. Никакого недонастроя у нас не было, готовились серьезно и понимали, что это быстрая и серьезная команда. Швейцарцы были быстрее? Да. Связано ли это с тем, что мы находимся под нагрузкой? Немного, потому что тренировочный процесс очень серьезный идет. К тому же первую игру играли на большой площадке, отвыкли от нее, давно не играли. В этом смысле швейцарцам было привычнее. Из-за этого случались провалы», — цитирует Яковлева официальный сайт ФХР.

Сегодня, 1 мая, Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга. Начало встречи — 18.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77619/

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