Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал победу над Швецией в серии буллитов (4:3) в матче Кубка Первого канала.

— Первый матч всегда очень волнительный. Скорости отличаются от КХЛ, все немного быстрее. Нужна адаптация. Первый период втягивались.

— Насколько вам сложно было против шведов, которые любят играть с шайбой?

— Нам самим нравится играть с шайбой, контролировать ее. В принципе, нам без разницы, как против нас команда играет.

— У шведов наполовину состав из клубов КХЛ. Это помогало?

— Да, всегда плюс, когда знаешь игроков.

Свой следующий матч сборная России сыграет в субботу против чехов. Начало в 15.30 (мск).

(Артур Хайруллин)