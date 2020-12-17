Яковлев — о Евротуре: «Все немного быстрее, чем в КХЛ»
22:38
Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал победу над Швецией в серии буллитов (4:3) в матче Кубка Первого канала.
— Первый матч всегда очень волнительный. Скорости отличаются от КХЛ, все немного быстрее. Нужна адаптация. Первый период втягивались.
— Насколько вам сложно было против шведов, которые любят играть с шайбой?
— Нам самим нравится играть с шайбой, контролировать ее. В принципе, нам без разницы, как против нас команда играет.
— У шведов наполовину состав из клубов КХЛ. Это помогало?
— Да, всегда плюс, когда знаешь игроков.
Свой следующий матч сборная России сыграет в субботу против чехов. Начало в 15.30 (мск).
(Артур Хайруллин)
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