Ягр удостоен государственной награды в Чехии
11:23
Президент Чехии Милош Земан наградил двукратного обладателя Кубка Стэнли Яромира Ягра медалью «За заслуги» I степени, сообщает iRozhlas.cz. Девять лет назад Ягр был удостоен медали «За заслуги» II степени.
Hokejista Jarom?r @jagr p?evzal od prezidenta republiky st?tn? vyznamen?n? ??https://t.co/HYbUEXeO8K— Radio?urn?l Sport (@RadiozurnalS) October 28, 2019
Ягр — олимпийский чемпион 1998 года, двукратный чемпион мира (2005, 2010). 47-летний хоккеист до сих пор продолжает игровую карьеру, выступая на родине за клуб «Кладно», владельцем которого является.
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