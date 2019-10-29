Ягр удостоен государственной награды в Чехии

Президент Чехии Милош Земан наградил двукратного обладателя Кубка Стэнли Яромира Ягра медалью «За заслуги» I степени, сообщает iRozhlas.cz. Девять лет назад Ягр был удостоен медали «За заслуги» II степени.

Ягр — олимпийский чемпион 1998 года, двукратный чемпион мира (2005, 2010). 47-летний хоккеист до сих пор продолжает игровую карьеру, выступая на родине за клуб «Кладно», владельцем которого является.