Выставленный на драфт отказов после договорного матча российский вратарь покинул «Динамо-Молодечно»

Российский голкипер Алексей Иванов покинул «Динамо-Молодечно». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Иванов провел в регулярном чемпионате 17 матчей, пропускал в среднем 3,06 шайб за игру, при 90 процентах отраженных бросков.

Последний матч Иванов провел против «Могилева» (5:6), в котором пропустил пять шайб. Постфактум выяснилось, что игра носила договорной характер, и голкипер был выставлен на драфт отказов.