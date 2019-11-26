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Выставленный на драфт отказов после договорного матча российский вратарь покинул «Динамо-Молодечно»

12:07

Российский голкипер Алексей Иванов покинул «Динамо-Молодечно». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Иванов провел в регулярном чемпионате 17 матчей, пропускал в среднем 3,06 шайб за игру, при 90 процентах отраженных бросков.

Последний матч Иванов провел против «Могилева» (5:6), в котором пропустил пять шайб. Постфактум выяснилось, что игра носила договорной характер, и голкипер был выставлен на драфт отказов.

Дополнительная информация

https://hcmolodechno.hockey.by/news/sobytie/news87645.html

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