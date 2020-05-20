Выборы президента ИИХФ пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что в следующем году в Санкт-Петербурге состоится конгресс организации, на котором состоятся перенесенные выборы президента.

— У нас будет в июне виртуальный конгресс, на котором совет предложит перенести выборы на следующий год, — цитирует ТАСС Фазеля. — Полугодовой конгресс будет перенесен на сентябрь следующего года, пройдет в Санкт-Петербурге. Таким образом, президентский мандат будет продлен до следующего года, и это важный шаг. Заявки на выдвижение кандидатуры будут приниматься до конца июня следующего года.

Следующий сезон станет большим вызовом, и для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, я уверен, что мы победим.