13 октября 2025, 18:35

Фетисов назвал «звериным бескультурьем» слова латвийского тренера, оскорбившего хоккеиста за русскую речь

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на массовую драку в матче Лиги хоккея энтузиастов, одной из любительских лиг Латвии, между игроками клубов «Приедайне» и «Кекава».

«Это говорит о том, что насаждается ненависть. Это не имеет ничего общего со спортом. Статус нелюдей для тех, кто живет в Латвии и говорит по-русски был нонсенсом, но никто не поставил их на место. Этот человек молодец, что сумел за себя постоять. Произошедшее — звериное бескультурье, которое сложно даже объяснять», — сказал Фетисов «СЭ».

Как отмечает источник, потасовка возникла за четыре минуты до конца игры. Хоккеист «Приедайне» Виталий Захарс ударил соперника, за которого вступился партнер по команде. После этого в драку вмешались другие игроки, а также тренеры.

Один из хоккеистов «Приедайне» в свою очередь заявил, что ситуация в матче обострилась после того, как главный тренер «Кекавы» начал упрекать их игрока в российском происхождении. Рыбкинскис признал, что его смущала коммуникация соперников на русском языке.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Al Hadath сообщил о завершении визита главы МИД Ирана в Исламабад
Трамп сообщил об отмене поездки Уиткоффа и Кушнера в Исламабад на переговоры
У «Реала» больше всех пенальти в лигах топ-5. А кто еще в лидерах?
Красно-белые опять пропустят, но разгромят нижегородцев. На что ставить в матче 27-го тура РПЛ «Пари НН» &#8212; «Спартак»
В Мали произошла попытка военного переворота. Что нужно знать
«Хочу закончить в Питтсбурге». Малкин: последняя надежда в плей-офф и будущее в «Пингвинз»
Популярное видео
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Мозгов — о допуске сборных U-21 к международным стартам: «Допускайте всех. Хватит придумывать всякие истории»
Журова считает, что допуск в баскетболе 3x3 откроет дорогу другим российским командам
Российские команды по голболу и футболу спорта слепых допустили к турнирам в нейтральном статусе
Нагорных о возвращении российского футбола: «Думаю, все уже не за горами»
Свищев: «Для полноценного возвращения на мировую арену нужна большая работа, переговорный процесс»
Дегтярев: «С начала года гимн России прозвучал 42 раза на крупных международных турнирах»
