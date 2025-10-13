Фетисов назвал «звериным бескультурьем» слова латвийского тренера, оскорбившего хоккеиста за русскую речь

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на массовую драку в матче Лиги хоккея энтузиастов, одной из любительских лиг Латвии, между игроками клубов «Приедайне» и «Кекава».

«Это говорит о том, что насаждается ненависть. Это не имеет ничего общего со спортом. Статус нелюдей для тех, кто живет в Латвии и говорит по-русски был нонсенсом, но никто не поставил их на место. Этот человек молодец, что сумел за себя постоять. Произошедшее — звериное бескультурье, которое сложно даже объяснять», — сказал Фетисов «СЭ».

Как отмечает источник, потасовка возникла за четыре минуты до конца игры. Хоккеист «Приедайне» Виталий Захарс ударил соперника, за которого вступился партнер по команде. После этого в драку вмешались другие игроки, а также тренеры.

Один из хоккеистов «Приедайне» в свою очередь заявил, что ситуация в матче обострилась после того, как главный тренер «Кекавы» начал упрекать их игрока в российском происхождении. Рыбкинскис признал, что его смущала коммуникация соперников на русском языке.