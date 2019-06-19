Вратарь юношеской сборной Белоруссии Шестаков погиб в автокатастрофе под Смоленском

15-летний голкипер СДЮШОР "Юность-Минск" и юношеской сборной Белорусси Николай Шестаков погиб в результате автокатастрофы. Трагедия произошла недалеко от Смоленска.

Как сообщает Федерация хоккея Белоруссии, ссылаясь на smolnews.ru, авария произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе. Машина, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости совершила наезд на стоявший грузовой автомобиль. В результате столкновения 15-летний хоккеист и его мама скончались на месте, управлявший автомашиной отец доставлен в травматологическое отделение больницы Вязьмы.

Шестаков занимался хоккеем в СДЮШОР-Минск и школе минской "Юности". В феврале 2019 года он был выбран в числе двух голкиперов юношеской сборной страны на международном турнире в Будапеште. Также он значился в списке вызванных в открывающийся летний лагерь юниорской сборной U18.