Вратарь из Казахстана мог заболеть коронавирусом

Голкипер молодежной сборной Казахстана Демид Еремеев мог заразиться коронавирусом.

— Че кого, дня меня шутки про коронавирус закончились, — написал молодой человек в Twitter. — Заболел? Неизвестно, но завтра шанс заражения повысится. Сдам анализы и буду лежать в больнице два дня, где таких как я (а может и реально больных ) очень много.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список