Вратарь Франс Туохимаа — о голе в ворота Швеции: «Сюрреалистичное чувство»
14:28
Вратарь сборной Финляндии Франс Туохимаа прокомментировал свой гол в матче Кубка Первого канала против Швеции (5:1). Голкипер нанес точный бросок в пустые ворота за две минуты до конца встречи.
— Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни, один из самых памятных, — цитирует «РИА Новости» Туохимаа.
?Невероятно! Финский вратарь забил гол на Кубке Первого канала pic.twitter.com/3ypbgiGW2C— СЭ Хоккей (@hockey_se) December 14, 2019
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