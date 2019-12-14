Вратарь сборной Финляндии Франс Туохимаа прокомментировал свой гол в матче Кубка Первого канала против Швеции (5:1). Голкипер нанес точный бросок в пустые ворота за две минуты до конца встречи.

— Это мой первый гол в жизни, несколько раз я пробовал забить, но не удавалось. И это моя первая игра за сборную, так что у меня нет слов. Восхитительное чувство, чувство сюрреальности, если честно. Определенно, это один из самых ярких моментов в моей жизни, один из самых памятных, — цитирует «РИА Новости» Туохимаа.