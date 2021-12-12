Воронков, Галиев и Кузьменко не сыграют на Кубке Первого канала
23:48
Форварды Дмитрий Воронков, Станислав Галиев и Андрей Кузьменко не примут участие в Кубке Первого канала, сообщили РИА Новости Спорт в пресс-службе национальной команды.
«Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева и Андрея Кузьменко в составе сборной России заменят Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артем Анисимов», — проинформирмировали в пресс-службе.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.
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