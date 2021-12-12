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Воронков, Галиев и Кузьменко не сыграют на Кубке Первого канала

23:48
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Форварды Дмитрий Воронков, Станислав Галиев и Андрей Кузьменко не примут участие в Кубке Первого канала, сообщили РИА Новости Спорт в пресс-службе национальной команды.

«Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева и Андрея Кузьменко в составе сборной России заменят Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артем Анисимов», — проинформирмировали в пресс-службе.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211212/khokkey-1763377602.html

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Иван Шитик все материалы автора
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