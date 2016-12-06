Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк доволен тем, что в сборную на домашний этап Евротура вызвали нападающих Илью Ковальчука, Павла Дацюка (оба – СКА) и Сергея Мозякина ("Металлург" Магнитогорск). Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.

– Произошло то, о чем я и говорил, хоккеисты такого уровня как Ковальчук, Дацюк, Мозякин тоже хотят сыграть за сборную, мы правильно делаем, что пригласили их, – цитирует ТАСС Третьяка. – Но надо и молодежь попробовать. Думаю, Знарок правильно сделал в плане выбора: все-таки впереди 70-летие нашего хоккея, а на этот праздник приедет представители многих федераций, гостей, мы должны показать товар лицом. Одно дело играть за свой клуб, другое – за национальную сборную, это престижно для игрока любого ранга.