Владислав Третьяк: "Отмена трансляции матча Россия – Чехия для меня стала неожиданностью"

Глава ФХР Владислав Третьяк не ожидал, что Первый канал примет решение не показывать матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии. Третьяк добавил, что вопрос о смене названия турнира поднимать не планируется.
– Для меня самого это неожиданно. Сейчас мы стараемся "разруливать" эту ситуацию, связываемся с Первым каналом.
– Первый канал не предупреждал?
– Они прислали нам сообщение, меня просто не было.
– Будет ли подниматься вопрос о смене названия турнира?
– Сейчас вообще не хотим это обсуждать, потому что нам предстоит диалог с Первым каналом. (Игорь ЕРОНКО)
Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия
BeeBop
Турнир надо в кубок ВГТРК переименовывать...
10:28 17 декабря
Al Rains
Если ещё и дороги станут платные, скоро будете сами платить, чтоб мы смотрели ваш спорт и вашу пургу по общим каналам))
23:37 16 декабря
ВСЕНАМАЧТУ
– Будет ли подниматься вопрос о смене названия турнира? – Сейчас вообще не хотим это обсуждать, потому что нам предстоит диалог с Первым каналом. КУБОК КАНАЛА ТНТ......ХОТЬ ПОРЖУТ ЛЮДИ....
23:30 16 декабря
RSDsouth
Тина, где ЦСКА-Барса смотреть по баскетболу ? Или борцы лучше ?!
22:45 16 декабря
KAKASLEP
как они хотят развивать спорт. когда на якобы главном телеканале страны показывают ерунду. а не СБОРНУЮ РОССИИ по ХОККЕЮ ЭТО ЕЩЁ ТОТ ВИД СПОРТА ГДЕ ЗА ДОПИНГ И НАРКАТУ НЕ ЛОВИЛИ
22:13 16 декабря
ЗА СПАРТАК С 1992
echo2011 "Поле чудес"-это наше всё! Руки прочь от Якубовича!......................................................................................А мне "Давай поженимся" больше "Поля" нравится.
19:25 16 декабря
alexpomor
Все нормально, рейтинги... А игру показывают на "Игре"
19:22 16 декабря
Новоуепинни
Прежде чем восхвалять киперское величие - гляньте хотя бы игру с США на ОИ-80 )) Спойлер: после двух бабочек заменили ))
19:03 16 декабря
defender_8
Говорящая голова. Неожиданно, непонятно, будем обсуждать, будем разруливать. Вот вам уровень современного спортивного чиновника. при его руководстве скоро и пятое место будет почетным.
19:02 16 декабря
echo2011
"Поле чудес"-это наше всё! Руки прочь от Якубовича!
18:32 16 декабря
Flo
Человек системы. Функционер. Равен в эффективности. Вы чего хотели то? автоматом величие вратаря (опустим что при той обороне и Барулин был бы мега стар) переносим в другие ипостаси...
18:05 16 декабря
А380726
Каким конкретным кипером был, и каким аморфным, спящим руководителем стал Владсаныч :(
18:02 16 декабря
Samba01
Россия не хоккейная страна?
18:00 16 декабря
+-=0
очередной детский лепет от помощника ротенберга.
17:59 16 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
А ТЫ вырази своё хоккейное "ФИ" земляку -- семиту ЁПРСТУ!!!!!
17:58 16 декабря
streletc1783
Ёпрст должен сидеть в тюрьме.
17:57 16 декабря