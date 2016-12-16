17:44 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Владислав Третьяк: "Отмена трансляции матча Россия – Чехия для меня стала неожиданностью"

0
0
0
16

Глава ФХР Владислав Третьяк не ожидал, что Первый канал примет решение не показывать матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии. Третьяк добавил, что вопрос о смене названия турнира поднимать не планируется.

– Для меня самого это неожиданно. Сейчас мы стараемся "разруливать" эту ситуацию, связываемся с Первым каналом.

– Первый канал не предупреждал?

– Они прислали нам сообщение, меня просто не было.

– Будет ли подниматься вопрос о смене названия турнира?

– Сейчас вообще не хотим это обсуждать, потому что нам предстоит диалог с Первым каналом. (Игорь ЕРОНКО)

Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему? //
Трансляция матча Россия – Чехия

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/

0
0
0
16
Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

BeeBop

Турнир надо в кубок ВГТРК переименовывать...

10:28 17 декабря

Al Rains

Если ещё и дороги станут платные, скоро будете сами платить, чтоб мы смотрели ваш спорт и вашу пургу по общим каналам))

23:37 16 декабря

ВСЕНАМАЧТУ

– Будет ли подниматься вопрос о смене названия турнира? – Сейчас вообще не хотим это обсуждать, потому что нам предстоит диалог с Первым каналом. КУБОК КАНАЛА ТНТ......ХОТЬ ПОРЖУТ ЛЮДИ....

23:30 16 декабря

RSDsouth

Тина, где ЦСКА-Барса смотреть по баскетболу ? Или борцы лучше ?!

22:45 16 декабря

KAKASLEP

как они хотят развивать спорт. когда на якобы главном телеканале страны показывают ерунду. а не СБОРНУЮ РОССИИ по ХОККЕЮ ЭТО ЕЩЁ ТОТ ВИД СПОРТА ГДЕ ЗА ДОПИНГ И НАРКАТУ НЕ ЛОВИЛИ

22:13 16 декабря

ЗА СПАРТАК С 1992

echo2011 "Поле чудес"-это наше всё! Руки прочь от Якубовича!......................................................................................А мне "Давай поженимся" больше "Поля" нравится.

19:25 16 декабря

alexpomor

Все нормально, рейтинги... А игру показывают на "Игре"

19:22 16 декабря

Новоуепинни

Прежде чем восхвалять киперское величие - гляньте хотя бы игру с США на ОИ-80 )) Спойлер: после двух бабочек заменили ))

19:03 16 декабря

defender_8

Говорящая голова. Неожиданно, непонятно, будем обсуждать, будем разруливать. Вот вам уровень современного спортивного чиновника. при его руководстве скоро и пятое место будет почетным.

19:02 16 декабря

echo2011

"Поле чудес"-это наше всё! Руки прочь от Якубовича!

18:32 16 декабря

Flo

Человек системы. Функционер. Равен в эффективности. Вы чего хотели то? автоматом величие вратаря (опустим что при той обороне и Барулин был бы мега стар) переносим в другие ипостаси...

18:05 16 декабря

А380726

Каким конкретным кипером был, и каким аморфным, спящим руководителем стал Владсаныч :(

18:02 16 декабря

Samba01

Россия не хоккейная страна?

18:00 16 декабря

+-=0

очередной детский лепет от помощника ротенберга.

17:59 16 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

А ТЫ вырази своё хоккейное "ФИ" земляку -- семиту ЁПРСТУ!!!!!

17:58 16 декабря

streletc1783

Ёпрст должен сидеть в тюрьме.

17:57 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ