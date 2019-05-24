Владислав Третьяк: "На выборы президента ИИХФ никто еще не выдвинулся"

Президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Владислав Третьяк отметил, что кандидатов на пост главы ИИХФ пока еще нет.

Выборы президента пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Действующий глава организации Рене Фазель не будет переизбираться на новый срок.

- На выборы президента ИИХФ никто еще не выдвинулся. У нас (России) заинтересованности нет, - цитирует ТАСС Третьяка.

Фазелю 69 лет, он бессменно занимает пост президента ИИХФ с 1994 года.