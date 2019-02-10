Владислав Третьяк: "Мне понравилась команда, все ребята перспективные"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил игру сборной России на третьем этапе Евротура.

- Мне понравилась команда: после поражения от шведов она не опустила голову, наоборот, показала хороший, активный хоккей с первой до последней секунды, - приводит слова Третьяка ТАСС. - Естественно, в завершении не все получается, но это ясно, поскольку многие в большинстве вместе не играли, сочетаний особых нет, кроме связки Шипачев - Кагарлицкий, которая сразу выделялась. У нее не все получалось, но видно, что взаимодействие очень хорошее.

Нам было очень важно посмотреть, какой у молодых ребят характер, желание и объем работы. Меня радует, что они борются до конца, поскольку у них есть потенциал. Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные, у нас всегда в сборную ворота открыты.

То, что Коновалов получил приз лучшего игрока после матча с чехами, говорит само за себя. У нас растет молодой перспективный вратарь, который, если будет много играть, будет выступать на высоком уровне.

Сборная России заняла второе место на Шведских хоккейных играх. В рамках турнира она обыграла команды Финляндии и Чехии, но уступила шведам. Вратарь Илья Коновалов и форвард Илья Михеев вошли в символическую сборную турнира.