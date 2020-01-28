Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Владимир Плющев: «После того, как в национальную сборную был переведен Брагин, стало ясно, что будут привлекать молодых»

13:04
Теги:

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал состав национальной сборной для участия в очередном этапе Евротура.

Романов, Воронков и Подколзин вошли в состав сборной на третий этап Евротура

— После того, как в штаб национальной сборной был переведен наставник молодежки Валерий Брагин было ясно, что в команду станут привлекать ребят, выступавших на последнем молодежном чемпионате мира. И на ближайшем этапе Евротура мы увидим полторы пятерки того состава. Этих ребята имеют постоянную практику в КХЛ, кто-то является даже одним из лидеров своей команды. Еще я бы отметил возвращение Киселевича, Голышева и Светлакова. Они давно не были в национальной сборной, но их игра привлекла внимание тренеров, и они получили приглашения. Состав подобрался молодой, перспективный, игрокам есть что доказывать.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир