Владимир Плющев: «Наши ребята играли против взрослой шведской сборной, не дрогнули и проявили характер»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги второго матча сборной России на Кубке Карьяла, который завершился победой россиян над шведами в серии буллитов (2:1 Б).

— Во-первых, хотелось бы поздравить нашу сборную со второй победой на турнире. Мало кто верил, что наши ребята смогут одолеть и финнов, и шведов, — отметил Плющев. — Да, где-то по ходу соперник нас превосходил, но нужно отдать должное нашим ребятам, которые играли против взрослой шведской сборной, не дрогнули в трудный момент, а, наоборот, смогли проявить характер, сравнять счет и в итоге в серии буллитов вырвали победу. Отдельно хотелось бы выделить нашего вратаря Аскарова, который отбил 29 бросков и выручал команду в очень непростых ситуациях. Он провел великолепный матч против очень сильных, а главное техничных соперников. Он, как и большинство игроков сборной играют уже во взрослый хоккей. У этого парня большое будущее. В этом я уверен. Благодаря этому турниру наша команда сможет полноценно подготовиться к чемпионату мира. Руководство федерации сделало очень правильный шаг, отправив на Кубок Карьяла молодежную сборную.