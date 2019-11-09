Владимир Плющев: «Бэттмен заявил, что НХЛ не хочет на ОИ, поэтому из нынешнего состава сборной России у многих есть шанс попасть в Пекин-2022»

Заслуженный тренер России, бывший наставник национальной сборной Владимир Плющев, прокомментировал победу россиян над Швецией во втором матче Кубка Карьяла (5:4 Б).

— То, что после поражения от финнов на старте во второй день одолели шведов — отлично, — сказал Плющев. — Но, наверное, все же можно было избежать столь нервозную концовку. Вели в две шайбы после двух периодов, казалось бы, что еще нужно для победы? Но у нас очень молодая команда, многим ребятам не хватает международного опыта. Винить нашего вратаря Игоря Бобкова в четырех пропущенных шайбах ни в коем случае нельзя, много ошибок допустили игроки обороны. Знаю Игоря давно, приглашал его еще в молодежную сборную страны в конце 2000-х годов. Очень трудолюбивый парень, на буллитах сыграл очень уверенно.

Еще отметил бы Никиту Сошникова, единственного нашего игрока, кому удалось отличиться и в основное время, и в серии буллитов. Кстати, именно его реализованный штрафной бросок принес нашей сборной победу. Завтра у нас заключительный матч с чехами. К нему наши ребята подходят в хорошем психологическом состоянии. Надеюсь, они смогут завершить турнир победой. Учитывая последнюю информацию из уст Бэттмена о том, что игроки из НХЛ практически наверняка не будут принимать участие в предстоящей олимпиаде, для нашей молодой команды очень важно достойно выступить на нынешнем турнире. Думаю, ряд игроков из нынешнего состава вполне могут попасть в олимпийскую сборную и защищать нашу страны на крупнейшем соревновании четырехлетия.