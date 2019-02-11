Владимир Малахов: "На Шведских играх сборная России сыграла хорошо"

Член Тройного золотого клуба, известный защитник сборной СССР и России, тренер по развитию "Айлендерс" Владимир Малахов прокомментировал выступление сборной России на третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх.

– Считаю, что российская сборная неплохо сыграла на третьем этапе Евротура, – сказал Малахов. – На персоналии, конечно, переходить бы не хотел. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые немножко расстроили. Это нормально. Кто-то выглядел лучше, кто-то хуже. От кого-то ожидали лучшего. Именно для этого игроков и проверяли, ведь идет подготовка к главному турниру сезона – чемпионату мира. В целом, я считаю, играли неплохо. В матче со шведами у нас было преимущество, но почему-то совершили много ошибок. А так все очень старались. И новички в том числе себя неплохо показали, выступили достойно. Думаю, у всех дебютантов было волнение, все-таки первый раз играли за национальную сборную. Мое мнение – наша сборная сыграла хорошо.

Я смотрел все игры и отмечу очень неплохой уровень турнира. Все команды, в том числе и наша, просматривали кандидатов. В последнем матче был уверен, что шведы разнесут финнов, но вышло по-другому – финны победили по буллитам.

Если говорить по игре, то уровень Евротура, конечно же, объективно выше, чем КХЛ. Это международный турнир, все сборные стараются взять лучших хоккеистов.

Сборная России заняла второе место на Шведских играх, победив в вынесенном матче в Ярославле Финляндию (3:2 Б), уступив хозяевам турнира шведам (2:4) и переиграв чешскую сборную (3:1). (Евгений Белоусов)