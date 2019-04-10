19:53 | Хоккей — Европа

Видео дня. Полуголый менеджер по экипировке радуется выходу команды в высшую лигу

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Менеджер по экипировке шведского "Оскархамна" Бенни Боквист получил неожиданную популярность благодаря эмоциональному празднованию. 24-летний сотрудник клуба полного телосложения отметил выход команды в элитный шведский дивизион воплями в раздевалке в полуголом виде. Хоккеисты облили его на радостях пивом.

Клуб тут же среагировал на вирусную популярность ролика и объявил о выпуске футболок с изображением празднующего Боквиста.

 

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