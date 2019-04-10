Видео дня. Полуголый менеджер по экипировке радуется выходу команды в высшую лигу

Менеджер по экипировке шведского "Оскархамна" Бенни Боквист получил неожиданную популярность благодаря эмоциональному празднованию. 24-летний сотрудник клуба полного телосложения отметил выход команды в элитный шведский дивизион воплями в раздевалке в полуголом виде. Хоккеисты облили его на радостях пивом.
Клуб тут же среагировал на вирусную популярность ролика и объявил о выпуске футболок с изображением празднующего Боквиста.
🤘 Benny 🤘#twittpuck @iko_officiell pic.twitter.com/Td2jfyrp55– C More Sport (@cmoresport) 10 апреля 2019 г.
Superhjälten finns nu även förevigad som T-shirt via vår webbshop, https://t.co/cBziC17Iv5. 🤘🏻 pic.twitter.com/sHTFxiSK4g– IK Oskarshamn (@iko_officiell) 10 апреля 2019 г.
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