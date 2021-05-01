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Вайсфельд не видит смысла обращать внимание на результаты матчей сборной России со Швейцарией

21:36
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги двух товарищеских матчей сборной России против команды Швейцарии (1:3, 0:1).

1 мая россияне уступили Швейцарии в матче Еврочелленджа — 0:1.

— Сборная России проиграла, но в данном случае результат, наверное, мало кого интересует и большого значения не имеет. Основная задача тренеров, посмотреть в каком состоянии находятся кандидаты в сборную, определить связки, тройки, сочетания игроков. Так что обращать внимание на результат вообще нет никакого смысла. Тренеры сделают выводы, состав, видимо, будет меняться, — сказал Вайсфельд.

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