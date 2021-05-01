Вайсфельд не видит смысла обращать внимание на результаты матчей сборной России со Швейцарией
21:36
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги двух товарищеских матчей сборной России против команды Швейцарии (1:3, 0:1).
1 мая россияне уступили Швейцарии в матче Еврочелленджа — 0:1.
— Сборная России проиграла, но в данном случае результат, наверное, мало кого интересует и большого значения не имеет. Основная задача тренеров, посмотреть в каком состоянии находятся кандидаты в сборную, определить связки, тройки, сочетания игроков. Так что обращать внимание на результат вообще нет никакого смысла. Тренеры сделают выводы, состав, видимо, будет меняться, — сказал Вайсфельд.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю