Валерий Брагин: "Чехи не создали проблем для защитников сборной России"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Чехии (6:0) в матче Турнира четырех наций.
– Игра получилась похожей на вчерашнюю?
– Да, и по счету, и по качеству игры – все рядом. (победа над Словакией – 7:0 – Прим. "СЭ"). Моментами команда играет неплохо, моментами – теряем концентрацию, возникают проблемы. Сегодня было больше хороших отрезков, – цитирует Брагина пресс-служба ФХР. – Хотелось бы видеть больше концентрации. Но все-таки две игры подряд – стопроцентную концентрацию сохранять сложно. Подсказали, как играть правильнее – и со второго периода команда заработала как надо, включилась.
– Команда не пропускает две игры. Это радует?
– Если честно, сегодня больших проблем для обороны чехи не создали.
– Мифтахов и Носов провели по сухому матчу. Сложно будет сделать выбор на завтрашнюю игру?
– Завтра начнет Мифтахов.
– Что больше радует – процент реализации большинства или действия обороняющихся?
– И то, и то должно работать. Задача сейчас – отдохнуть, восстановиться, подготовиться к финнам. Это самый сильный противник здесь, игра за первое место.
Завтра, 13 апреля, молодежная сборная России сыграет с Финляндией.