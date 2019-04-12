Валерий Брагин: "Чехи не создали проблем для защитников сборной России"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Чехии (6:0) в матче Турнира четырех наций.

– Игра получилась похожей на вчерашнюю?

– Да, и по счету, и по качеству игры – все рядом. (победа над Словакией – 7:0 – Прим. "СЭ"). Моментами команда играет неплохо, моментами – теряем концентрацию, возникают проблемы. Сегодня было больше хороших отрезков, – цитирует Брагина пресс-служба ФХР. – Хотелось бы видеть больше концентрации. Но все-таки две игры подряд – стопроцентную концентрацию сохранять сложно. Подсказали, как играть правильнее – и со второго периода команда заработала как надо, включилась.

– Команда не пропускает две игры. Это радует?

– Если честно, сегодня больших проблем для обороны чехи не создали.



– Мифтахов и Носов провели по сухому матчу. Сложно будет сделать выбор на завтрашнюю игру?

– Завтра начнет Мифтахов.

– Что больше радует – процент реализации большинства или действия обороняющихся?

– И то, и то должно работать. Задача сейчас – отдохнуть, восстановиться, подготовиться к финнам. Это самый сильный противник здесь, игра за первое место.

Завтра, 13 апреля, молодежная сборная России сыграет с Финляндией.