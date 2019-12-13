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В Словакии шайба попала журналистке в глаз. Она чуть не лишилась зрения (18+)

13 декабря 2019, 23:04
Барбора Зиачикова.
Барбора Зиачикова.

Во время матча чемпионата Словакии между «Банска-Быстрицой» и «Попрадом» произошел неприятный инцидент. Шайба случайно попала в лицо журналистке, Барборе Зиачикове, которая находилась между скамейками команд, сообщает iDnes.cz.

Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу, где ей сделали срочную операцию. У нее очень серьезно поврежден правый глаз. Врачи пока не знают, сможет ли она полностью восстановить зрение. Ей предстоит пройти еще несколько операций.

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