В Словакии шайба попала журналистке в глаз. Она чуть не лишилась зрения (18+)
13 декабря 2019, 23:04
Во время матча чемпионата Словакии между «Банска-Быстрицой» и «Попрадом» произошел неприятный инцидент. Шайба случайно попала в лицо журналистке, Барборе Зиачикове, которая находилась между скамейками команд, сообщает iDnes.cz.
Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу, где ей сделали срочную операцию. У нее очень серьезно поврежден правый глаз. Врачи пока не знают, сможет ли она полностью восстановить зрение. Ей предстоит пройти еще несколько операций.
?ia?ikov? st?la mezi st??da?kami, kde nen? ochrann? plexisklo. V?sledkem je zlomen? kost, ot?es mozku a opuchl? oko zalit? krv?.https://t.co/khld35rx7n— Lidovky.cz (@lidovky) December 12, 2019
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