В Словакии шайба попала журналистке в глаз. Она чуть не лишилась зрения (18+)

Во время матча чемпионата Словакии между «Банска-Быстрицой» и «Попрадом» произошел неприятный инцидент. Шайба случайно попала в лицо журналистке, Барборе Зиачикове, которая находилась между скамейками команд, сообщает iDnes.cz.

Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу, где ей сделали срочную операцию. У нее очень серьезно поврежден правый глаз. Врачи пока не знают, сможет ли она полностью восстановить зрение. Ей предстоит пройти еще несколько операций.