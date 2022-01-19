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Сегодня, 21:06

В Швеции игрок клюшкой разбил лицо сопернику

Иван Шитик
Корреспондент
Скандал в шведском хоккее.
Фото Sportbladet.
Скандал в шведском хоккее.
Фото Sportbladet.
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Матч пятой шведской лиги был прерван после того, как хоккеист ХК «Гевлелагет» ударил клюшкой по лицу соперника, сообщает Sportbladet.

В середине третьего периода матча «Гевлелагет» — «Хилле» защитник Кид Андерссон во время игры облил водой со скамейки запасных хоккеиста противоположной команды. Соперник отомстил, ударив изо всех сил клюшкой по лицу Андерссона.

У пострадавшего, 18-летнего защитника «Хилла» Кида Андерссона сломана верхняя челюсть, его доставили в больницу.

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