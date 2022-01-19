В Швеции игрок клюшкой разбил лицо сопернику

Матч пятой шведской лиги был прерван после того, как хоккеист ХК «Гевлелагет» ударил клюшкой по лицу соперника, сообщает Sportbladet.

В середине третьего периода матча «Гевлелагет» — «Хилле» защитник Кид Андерссон во время игры облил водой со скамейки запасных хоккеиста противоположной команды. Соперник отомстил, ударив изо всех сил клюшкой по лицу Андерссона.

У пострадавшего, 18-летнего защитника «Хилла» Кида Андерссона сломана верхняя челюсть, его доставили в больницу.