В сборную Финляндии на Шведские игры вызваны 7 игроков из КХЛ

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен объявил состав на третий этап Евротура. В сборную приглашены семь представителей Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Янне Ювонен («Лександ», Швеция).

Защитники: Тони Сунд («Динамо» Рига), Отсо Рантакари («Нефтехимик»), Петтери Никкиля («Линчепинг», Швеция), Робин Сало («Эребру», Швеция), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Миика Койвисто, Юусо Вайнио (оба — «Векше», Швеция), Яркко Парикка («Ильвес»), Аксель Ринделл («Юкурит»), Вили Саариярви («Лукко»).

Нападающие: Миро Аалтонен (СКА), Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба — «Сибирь»), Ере Карьялайнен («Сочи»), Каспер Бьерквист («КооКоо»), Ханнес Бьернинен («Пеликанс»), Ере Иннала (ХПК), Алекси Клеметти («КалПа»), Роберт Лейно («Эребру», Швеция), Антон Лунделл (ХИФК), Маркус Нурми (ТПС), Нико Ойямяки («Линчепинг», Швеция), Петер Тиивола («Эссят»), Тему Турунен («Давос», Швейцария), Сантери Виртанен («СайПа»).

Шведские хоккейные игры пройдут в Мальме с 11 по 14 февраля.