Нападающий Руслан Исхаков, подписавший контракт с финским ТПС, рассказал о своем выступлении в NCAA — сильнейшей студенческой лиги США, а также о системе образования, доступной ее спортсменам.

— В одном интервью вы говорили, что задержитесь в «Красной Армии» на три года, но после сезона отправились в NCAA. Как так получилось?

— На это решение сильно повлиял драфт НХЛ. После сезона в «Красной Армии» меня во втором раунде выбрали «Айлендерс». Мы думали, как я смогу быстрее пробиться в НХЛ. Наверное, как быстрее — не всегда хорошо. Анализировал, какая лига, какой тренер, какая команда мне помогут развиваться эффективнее и быстрее. Посоветовался с семьей и решил поехать в Америку. Люди очень удивлялись, когда узнавали, что я решил перейти в NCAA. Даже сейчас эта лига не особо раскручена для России — многие и не знают о ней. Хотя недавно смотрел статистику нынешних игроков НХЛ, больше всего — именно из NCAA. Мне говорят: «Что за лига вообще эта NCAA?». Когда я говорил своим ребятам, что еду играть в колледж, они думали: «Ну, ты учиться туда идешь, да?». Они и не знали, что в этой лиге можно и играть, и учиться. Я сделал выбор именно в пользу NCAA. Считал, что этот вариант будет самым лучшим для меня — там и возрастные ребята играют, и есть команды, где по пять-шесть человек из первого раунда драфта.

— Можете сказать, что ожидания от NCAA совпали с реальностью?

— Даже превзошли! Наверное, я первый раз пришел в команду, где тебе настолько хотели помочь, где максимально профессиональный подход ко всем вещам. Это не только касается хоккея — у нас ведь была еще школа, где ты обязан учиться хорошо. Иначе тебя просто не допустят к играм. И без разницы, кто ты — первый раунд драфта, топовый проспект — учиться нужно всем. С полной серьезностью нужно относиться и к учебе, и к играм. Кстати, в NCAA всего 36 матчей — тренировок куда больше, чем игр. Там нет такого, что на одну игру я выйду несерьезно, а на другую — соберусь. И болельщики, и тренеры, и родители, если приходят смотреть, требуют и ждут, чтобы ты выкладывался на максимум.

На тренировках уделяют внимание всем мелочам. Например, там не позволят, чтобы в нападении ты играл хорошо, а в защите — так себе. Работали над самыми незначительными деталями.

— Расскажите, как устроена образовательная программа?

— Первые два года студенты в Америке могут не выбирать специальность. Это время дается на раздумье, чтобы изучить разные направления. И только на третий год ты обязан выбрать направление. Есть два семестра: осенний и весенний. В каждом семестре ты должен взять минимум четыре класса, при этом они могут быть из разных сфер. Это не так, как в России, когда ты идешь или на экономический, или на юридический, или на медицинский факультеты. В Америке — все направления вместе. Допустим, ты не уверен, что тебя тянет к бизнесу. Ты берешь пару классов бизнеса, пару классов математики и смотришь, нравится тебе или нет. В следующем семестре — можешь взять географию и историю, потом — лингвистику и медицинские науки. Можешь взять и больше четырех классов. Это зависит от того, сложные они или нет. Главное — успевать все делать. У меня все было расписано по минутам. Если хочешь дополнительно заниматься, встаешь рано утром. Потом у тебя школа, обед, лед, зал. Ты приходишь домой часов в шесть-семь и, казалось бы, у тебя свободное время, но нет. Ты садишься делать домашнюю работу. А в субботу и воскресенье у тебя игры. Для колледжа нормальное дело, когда ты в автобусе после матчей делаешь домашнюю работу. Бывало и такое, что приходишь уставший домой, а у тебя остается часа два, чтобы выполнить задание. Садишься и делаешь. Конечно, это сложно — многие ребята не выдерживают.

— Какие вы классы выбирали?

— Все иностранцы обязаны выбрать себе минимум два класса английского. Правда, ты можешь взять его в любом семестре за все время обучения. Я брал классы права, раза четыре географию, менеджмент, два раза математику, историю, французское кино, классическую мифологию. Выбор — просто огромный. Глаза реально разбегаются. Есть буквально все. Еще есть один класс, который для России покажется специфичным — он больше популярен в штатах ближе к Вашингтону: Филадельфия, Коннектикут, где я и учился. Класс ЛГБТ. Для России — это нонсенс. Даже не знаю, разрешено это у нас или нет. А в Америке — с этим все нормально. Таких людей там очень много. Когда приезжаешь в Россию, все равно какое-то неприятное отношение к этим людям. Еще есть класс, который называется «Супергерои». И ты думаешь, что там могут преподавать? А на занятиях затрагивают темы религии, права, рас. Кроме того, ты проходишь почти всю историю Америки. Да, некоторые классы называются смешно, но узнаешь на занятиях ты очень много. У меня был класс глобальной географии, где мы проходили и политику, и экономику, и право. Было чувство, что география объединяла все классы воедино. (Михаил Скрыль)

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