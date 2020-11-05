Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

В Чехии не поддержали высказывания голкипера сборной о коронавирусе

11:40
Теги:

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии опубликовала официальное заявление по поводу высказывания голкипера Доминика Граховины, в котором тот заявил, что коронавирус придумали в СМИ.

«Сборная Чехии дистанцируется от высказывания голкипера Доминика Граховины. Мы уважаем право каждого человека на свободу самовыражения, однако в данном случае принципиально не согласны с его точкой зрения. Мы осознаем риски и всю серьезность ситуации с пандемией, а также полностью принимаем и поддерживаем шаги по предотвращению распространения болезни», — сказано в сообщении на сайте Федерации хоккея Чехии.

В сезоне-2018/2019 Граховина играл за «Барыс» и одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата.

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир