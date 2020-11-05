В Чехии не поддержали высказывания голкипера сборной о коронавирусе

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии опубликовала официальное заявление по поводу высказывания голкипера Доминика Граховины, в котором тот заявил, что коронавирус придумали в СМИ.

«Сборная Чехии дистанцируется от высказывания голкипера Доминика Граховины. Мы уважаем право каждого человека на свободу самовыражения, однако в данном случае принципиально не согласны с его точкой зрения. Мы осознаем риски и всю серьезность ситуации с пандемией, а также полностью принимаем и поддерживаем шаги по предотвращению распространения болезни», — сказано в сообщении на сайте Федерации хоккея Чехии.

В сезоне-2018/2019 Граховина играл за «Барыс» и одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата.