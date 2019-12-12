В четверг, 12 декабря, в первом матче Кубка Первого канала встретятся Россия и Швеция. Матч на стадионе «ЦСКА Арена» начнется в 20.00 по московскому времени.

Сборная России собрала на домашний этап Евротура сильнейший состав из числа игроков, выступающих в КХЛ. Сорокин, Капризов, Григоренко, пропустивший последний сезон Войнов, вернувшийся в национальную команду Шипачев — все на месте. Так что россияне во всех играх Кубка Первого канала могут считаться фаворитами. Встреча со Швецией исключением не является: коэффициент на победу команды Алексея Кудашова в БК «Лига Ставок» — 1,80. Для сравнения успех шведов оценивается в 3,75, ничья — 4,70. Коэффициенты указаны для исходов в основное время. С нынешним составом нашей сборной можно рассчитывать и на большое количество заброшенных шайб. Индивидуальный «Тотал» россиян больше 3,5 оценивается с довольно интересным коэффициентом 2,30. А как считаете вы?

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