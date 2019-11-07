В четверг, 7 ноября, в первом матче Кубка «Карьяла» сборная России встретится с хозяевами этапа — командой Финляндии. Встреча на «Хартвалл Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.

Эта игра станет первой для нового главного тренера сборной России Алексея Кудашова, который ранее работал ассистентом Ильи Воробьева на двух чемпионатах мира. При этом если россияне собрали экспериментальный состав, то финны — большинство лучших своих игроков, выступающих в Европе. Среди них — несколько действующих чемпионов мира. Неудивительно, что фаворитами в этой встрече эксперты считают хозяев. Коэффициент на их победу в основное время в БК «Лига Ставок» составляет — 2,15, на победу нашей сборной — 2,85, на ничью — 4,10. А как считаете вы?

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