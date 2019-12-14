В субботу, 14 декабря, в Москве на арене в Парке легенд сборная России проведет второй матч Кубка Первого канала — против Чехии.

В первой игре домашнего этапа Евротура россияне уступили Швеции 3:4, несмотря на огромное преимущество по броскам. Чехия с таким же счетом победила финнов, но в овертайме. У нашей сборной собраны почти все лучшие хоккеисты КХЛ — еще одно поражение с Шипачевым, Капризовым и Войновым можно будет считать большой сенсацией. Правда, чехов, в составе которых играет, например, второй бомбардир нашей лиги Яшкин, тоже не стоит недооценивать.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу России в основное время — 1,80. Потенциальный успех чехов оценивается в 3,80, ничья — в 4,75. Судя по первому матчу на турнире, наверняка стоит ожидать продолжения феерии от тройки, где играют Шипачев и Капризов. Тотал больше 0,5 очка в игре с чехами для каждого из этих форвардов оценивается коэффициентом 1,55.

А как считаете вы?

БК «Лига Ставок» дарит фрибет до 3 000 рублей всем новым игрокам. Подробности на сайте.