В воскресенье, 15 декабря, в Санкт-Петербурге в 16.00 состоится особый матч — в рамках Кубка Первого канала сборная России на футбольном стадионе «Газпром-Арена» сыграет против Финляндии. Матч должны посетить более 60 тысяч зрителей.

Пока игра нашей команды на домашнем этапа Евротура оставляет желать лучшего: россияне уступили шведам и лишь в серии буллитов смогли обыграть чехов. Финны же в субботу победили «Тре Крунур» со счетом 5:1, причем последний гол, уже в пустые ворота, забросил вратарь Суоми Франс Туохимаа. В данный момент сборная России на последнем месте в зачете Кубка Первого канала, но в случае успеха получит шанс на выигрыш турнира — правда, только, если чехи победят шведов, причем не в основное время.

В игре с финнами россияне — фавориты. БК «Лига Ставок» оценивает потенциальную победу команды Алексея Кудашова в основное время коэффициентом 1,85, ничью — 4,55, успех нашего соперника — 3,65. Судя по результативности прошлых игр, есть шанс, что и эта встреча будет «верховой». Коэффициент на «Тотал» больше 5,5 голов — 2,30. А как считаете вы?

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