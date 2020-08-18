У Милоша Ржиги проблемы со здоровьем. Специалист госпитализирован

Бывший главный тренер сборной Чехии, известный по работе с «Химиком», «Спартаком» и СКА, Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем, сообщает isport.blesk.cz.

По информации источника, 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге — крупнейшей чешской больнице. В данный момент нет точной информации о состоянии Ржиги, сообщается лишь о том, что его состояние здоровья ухудшилось в последние несколько недель, после чего был госпитализирован.

Тренер уже испытывал проблемы перед чемпионатом мира-2019 в Словакии, когда возглавлял сборную Чехии. Во время подготовки к турниру он уезжал в госпиталь на обследование.