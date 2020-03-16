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У главного тренера «Биля» обнаружили коронавирус

00:53
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У Антти Терманена, главного тренера «Биля» , выступающего в Швейцарии, диагностировали коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист по рекомендации врача находится на домашнем карантине. Он чувствует себя хорошо.

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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