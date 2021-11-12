TSN: Канада хочет выступить на Кубке Первого канала

Сборная Канады планирует принять участие в Кубке Первого канала. Основу сборной на этом турнире должны составить игроки, которые выступают в КХЛ, утверждает TSN.

Кубок Первого канала запланирован с 16 по 19 декабря в Москве.

Также сборная Канады, по традиции, выступит на Кубке Шпенглера. В составе этой сборной сыграют канадские хоккеисты, которые выступают в Швейцарии и других европейских лигах.

Из-за того, что пандемия COVID-19 продолжает вызывать обеспокоенность у хоккейных федераций, сборная Канады готовится к участию в предстоящих международных турнирах.