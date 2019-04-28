Победителем чешской Экстралиги сезона-2018/19 стал "Тршинец". В финальной серии команда обыграла "Либерец" (4-2).

Последний матч серии завершился со счетом 4:2 в пользу "Тршинца". Команда стала чемпионов во второй раз подряд.

Вместе "Тршинцем" чемпионами стали бывшие представители КХЛ Владимир Рот (экс-"Сибирь"), Гунтис Галвиньш (рижское "Динамо", "Югра"), Лукаш Крайчек (минское "Динамо") и Петр Врана ("Ак Барс, "Атлант", "Амур", "Лев")

Чехия

Экстралига

Финал

"Тршинец" - "Либерец" - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

28 апреля. Тршинец. Werk Arena.

Счет в серии: 4-2