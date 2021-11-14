Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Третью шайбу сборной России в ворота Чехии переписали на Мичкова

16:25
Теги:

Нападающий Матвей Мичков стал автором гола в матче Кубка Карьяла против команды Чехии. Изначально гол был записан на капитана команды Дмитрия Воронкова, но потом шайба была переписана неа 16-летнего Мичкова.

В этом эпизоде Матвей сделал наброс на пятак из-за ворот. И после серии рикошетов шайба заползла в ворота чехов.

Мичков забил гол во втором матче подряд на Евротуре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Русская ночь в НХЛ: Тарасенко и Бучневич зажигают в «Сент-Луисе», а вратари тащили в Тампе
В Армении заявили о попытке наступления ВС Азербайджана
1
0