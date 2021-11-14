Третью шайбу сборной России в ворота Чехии переписали на Мичкова

Нападающий Матвей Мичков стал автором гола в матче Кубка Карьяла против команды Чехии. Изначально гол был записан на капитана команды Дмитрия Воронкова, но потом шайба была переписана неа 16-летнего Мичкова.

В этом эпизоде Матвей сделал наброс на пятак из-за ворот. И после серии рикошетов шайба заползла в ворота чехов.

А в Хельсинки у нас 3:0, капитан решает #CZERUS pic.twitter.com/nehdigpVEr — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

Мичков забил гол во втором матче подряд на Евротуре.