Третью шайбу сборной России в ворота Чехии переписали на Мичкова
16:25
Нападающий Матвей Мичков стал автором гола в матче Кубка Карьяла против команды Чехии. Изначально гол был записан на капитана команды Дмитрия Воронкова, но потом шайба была переписана неа 16-летнего Мичкова.
В этом эпизоде Матвей сделал наброс на пятак из-за ворот. И после серии рикошетов шайба заползла в ворота чехов.
Мичков забил гол во втором матче подряд на Евротуре.
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