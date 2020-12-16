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Третьяк — об Овечкине на Кубке Первого канала: «Он мог получить травму. Таким именем мы рисковать не можем»

21:07
Александр Овечкин. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Александр Овечкин. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг и глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировали возможность участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Кубке Первого канала.

— Мы постоянно мониторим ситуацию. На Олимпиаду в Южную Корею было 100 кандидатов, включая всех игроков НХЛ и КХЛ. Со всеми общаемся, со всеми на связи. В ситуации с Овечкиным есть камни преткновения: его страховка и разрешение «Вашингтона». Де-юро это невозможно, — сказал Ротенберг.

— Поймите, наши хоккеисты играют сколько месяцев, а он давно не играл. Он мог получить травму. Таким именем мы рисковать не можем, — добавил Третьяк.

(Михаил Скрыль)

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