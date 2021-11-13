Третьяк: «Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил гол, который нападающий Матвей Мичков забил в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).

«Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить, классический. Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так», — сказал Третьяк ТАСС.

16-летний Мичков забросил шайбу в стиле «лакросс» и стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды.

В заключительном туре Кубка Карьяла сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.