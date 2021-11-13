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Третьяк: «Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить»

19:30
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил гол, который нападающий Матвей Мичков забил в матче Кубка Карьяла против Швеции (2:4).

«Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить, классический. Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так», — сказал Третьяк ТАСС.

16-летний Мичков забросил шайбу в стиле «лакросс» и стал самым молодым автором гола в истории отечественной национальной команды.

В заключительном туре Кубка Карьяла сборная России в воскресенье сыграет с командой Чехии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12916633

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Иван Шитик все материалы автора
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