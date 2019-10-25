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Тренер шведского клуба надел на матч костюм XVIII века. Это не спасло его команду от восьмого поражения подряд

14:59

Главный тренер шведского клуба «Лександ» Роджер Мелин надел необычный костюм на матч регулярного чемпионата SHL против «Эребру».

Мелин вышел на встречу в длиннополом камзоле, мужских чулках и шляпе. Позже специалист отметил, что таким образом рассчитывала раскрепостить команду после 7 поражений подряд, но это не помогло — «Лександ» проиграл и восьмой матч со счетом 3:5.

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