Тренер шведского клуба надел на матч костюм XVIII века. Это не спасло его команду от восьмого поражения подряд

Главный тренер шведского клуба «Лександ» Роджер Мелин надел необычный костюм на матч регулярного чемпионата SHL против «Эребру».

Мелин вышел на встречу в длиннополом камзоле, мужских чулках и шляпе. Позже специалист отметил, что таким образом рассчитывала раскрепостить команду после 7 поражений подряд, но это не помогло — «Лександ» проиграл и восьмой матч со счетом 3:5.