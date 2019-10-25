Тренер шведского клуба надел на матч костюм XVIII века. Это не спасло его команду от восьмого поражения подряд
14:59
Главный тренер шведского клуба «Лександ» Роджер Мелин надел необычный костюм на матч регулярного чемпионата SHL против «Эребру».
Мелин вышел на встречу в длиннополом камзоле, мужских чулках и шляпе. Позже специалист отметил, что таким образом рассчитывала раскрепостить команду после 7 поражений подряд, но это не помогло — «Лександ» проиграл и восьмой матч со счетом 3:5.
Roger Melin from @leksands_if— HockEye (@Hock_eye) October 25, 2019
and his outfit pic.twitter.com/0SWD62P9PE
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...