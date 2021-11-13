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Тренер сборной России Зубов о суперголе Мичкова: «Такое не часто увидишь»

17:52
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Тренер сборной России Сергей Зубов подвел итоги матча Кубка Карьяла против команды Швеции (2:4).

— Игра понравилась. Мы довольны игрой, но не довольны результатом.

Шведы практически все свои моменты реализовали. У нас, к сожалению, не получилось. Но мы не расстраиваемся. Победы придут. Ребята сегодня неплохо играли, что мы рассматриваем как основной момент.

— Что скажете про гол 16-летнего Мичкова?

— Такое не часто увидишь. На принятие решения у него было буквально доля секунды. Супергол.

— Могут ли талантливые ребята нивелировать разницу в опыте?

— Опыт поэтому и называется опытом. Надо давать ребятам возможность прочувствовать эти темп и ответственность.

— Вы впервые работали в сборной в роли главного тренера.

— Да, было небольшое волнение. Для меня это первый такой опыт. Ответственность в разы больше. Мне приятно, что ребята осознали это. И сегодня показали хороший хоккей.

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Михаил Зислис все материалы автора
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