Тренер сборной России Зубов о суперголе Мичкова: «Такое не часто увидишь»
Тренер сборной России Сергей Зубов подвел итоги матча Кубка Карьяла против команды Швеции (2:4).
— Игра понравилась. Мы довольны игрой, но не довольны результатом.
Шведы практически все свои моменты реализовали. У нас, к сожалению, не получилось. Но мы не расстраиваемся. Победы придут. Ребята сегодня неплохо играли, что мы рассматриваем как основной момент.
— Что скажете про гол 16-летнего Мичкова?
— Такое не часто увидишь. На принятие решения у него было буквально доля секунды. Супергол.
— Могут ли талантливые ребята нивелировать разницу в опыте?
— Опыт поэтому и называется опытом. Надо давать ребятам возможность прочувствовать эти темп и ответственность.
— Вы впервые работали в сборной в роли главного тренера.
— Да, было небольшое волнение. Для меня это первый такой опыт. Ответственность в разы больше. Мне приятно, что ребята осознали это. И сегодня показали хороший хоккей.
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