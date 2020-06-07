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Тренер «Литвинова» рассказал о сложном характере Алиу

13:03
Аким Алиу. Фото AFP
Аким Алиу. Фото AFP

Тренер «Литвинова» Владимир Кигос рассказал об опыте работы с канадским нападающим Акимом Алиу. Хоккеист, который сейчас превратился в одного из лидеров движения за борьбу против расизма в спорте, выступал в чешском клубе в сезоне-2019/20, но провел за команду только 6 матчей.

— К сожалению, у него оказался сложный характер, — цитирует Кигоса Hokej.cz. — Ему не хватает самокритики и скромности. У него всегда виноват кто угодно, но только не он. С таким человеком сложно работать. В раздевалке он не прижился.

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